Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme: Partiyi bozdunuz!
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Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-81 yenerek final serisini bir maç daha uzattı. Shane Larkin'in son saniye basketinin ardından Terim ailesinden yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı sonrası dikkat çekecek bir paylaşım yaptı.
Anadolu Efes'in son saniye basketiyle 82-81 kazandığı mücadele sonrası Ali Koç'un sözlerine göndermede bulunan Merve Terim, ''Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz. Büyük partiyi bozdunuz.'' sözlerine yer verdi.
Terim'in Ali Koç'un Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası söylediği sözlere göndermede bulunduğu öne sürüldü.
MERVE TERİM'İN PAYLAŞIMI
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası soyunma odasında konuşma yaparak gündem olmuştu.
Zafer konuşması yapab Koç, "Beyler ne başardığınızı anlayın. Büyük partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar. Sizinle gurur duyuyorum" demişti.