Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme: Partiyi bozdunuz!

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 11 Haziran 2024 00:17 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 00:19 - Güncelleme:

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Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-81 yenerek final serisini bir maç daha uzattı. Shane Larkin'in son saniye basketinin ardından Terim ailesinden yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.