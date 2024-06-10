Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye son saniye şoku! Shane Larkin seriyi uzattı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 82-81 yenerek durumu 2-1’e getirdi.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e 82-81 kaybetti.
Seriyi 2-1'e getiren Efes, saha avantajını geri aldı.
Son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren isim olan Shane Larkin, gecenin kahramanı oldu.
Serinin 4. maçı 12 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
SHANE LARKIN'İN SON SANİYE BASKETİ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor