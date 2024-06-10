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Süper Lig'in yeni ekibi Galatasaray'ın orta sahasını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi

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Süper Lig&#039;in yeni ekibi Galatasaray&#039;ın orta sahasını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü, transferde hareketli saatler yaşıyor. Süper Lig'de kalıcı hale gelmek isteyen yeşil-beyazlıların Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexandru Cicaldau'yu istediği iddia edildi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrum Futbol Kulübü, güçlü bir kadro kurarak ligin kalıcı takımlarından birisi haline gelmek istiyor. 

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi.

Süper Lig'in yeni ekibi Galatasaray'ın orta sahasını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi - 1. Resim

BONSERVİSİ GALATASARAY'DA

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

 
Düzenleyen:  - Spor
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