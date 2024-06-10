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Aziz Yıldırım seçimin ardından taraftara seslendi 'Kazanan Fenerbahçe olsun'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, seçimin ardından açıklama yaptı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarına ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sona erdi. Seçimin kazananı mevcut başkan Ali Koç oldu. Gergin geçen seçim döneminin ardından dün iki aday arasında dostluk rüzgarları esti. Taraftarların tezahüratları eşliğinde sahaya gelen iki başkan, sarılarak camiaya birlik mesajı verdiler. Seçimin kaybedeni Aziz Yıldırım ise bugün yazılı bir açıklama yayınladı.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına,

Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk.

Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.

Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun.

Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, ÇOCUKLARA, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim.

Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe’deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.

Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aziz YILDIRIM"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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