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30 santimetre çapında, 4 kilo ağırlığında! Yaşlı kadın bir saatte kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 santimetre çapında, 4 kilo ağırlığında! Yaşlı kadın bir saatte kurtuldu
Sağlık, Ameliyat, Yozgat, Hastane, Acil Durum, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

70 yaşındaki yaşlı kadının karın ağrısıyla başvurduğu hastanede karnından bir saat süren ameliyatla 30 santimetre çapında, 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil servisine başvuran yaşlı kadın, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi.

30 SANTİMETRELİK KİTLE

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle olduğu belirlendi.

30 santimetre çapında, 4 kilo ağırlığında! Yaşlı kadın bir saatte kurtuldu - 1. Resim

AMELİYAT BİR SAAT SÜRDÜ

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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