30 santimetre çapında, 4 kilo ağırlığında! Yaşlı kadın bir saatte kurtuldu

Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil servisine başvuran yaşlı kadın, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi.

30 SANTİMETRELİK KİTLE

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle olduğu belirlendi.

AMELİYAT BİR SAAT SÜRDÜ

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.