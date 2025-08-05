30 santimetre çapında, 4 kilo ağırlığında! Yaşlı kadın bir saatte kurtuldu
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
70 yaşındaki yaşlı kadının karın ağrısıyla başvurduğu hastanede karnından bir saat süren ameliyatla 30 santimetre çapında, 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil servisine başvuran yaşlı kadın, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi.
30 SANTİMETRELİK KİTLE
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle olduğu belirlendi.
AMELİYAT BİR SAAT SÜRDÜ
Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.
Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci