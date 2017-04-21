Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Bağımsız Spor Federasyonu Kurulma Kararı’ bugün resmi gazetede yayımlandı. Kararda, Başbakanlığın izniyle özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Hava Sporları Federasyonu kurulacağı belirtildi.