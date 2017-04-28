Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye’de basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaptı. Takımın idmanını takip eden Çebi, gazetecilerle yaptığı sohbette Şenol Güneş’in önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını söyledi. Güneş ile sürekli görüştüklerini ve aralarında herhangi bir problem olmadığını söyleyen Çebi, “Hocamızı bırakmayız. Biz ondan memnunuz, o da bizden memnun. Herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi var. Şenol Güneş yüzde 100 takımda kalacak. Bakın yüzde 99 bile demiyorum. Daha ne diyeyim” ifadelerini kullandı.

Talisca 1 yıl daha kalmalı

Ahmet Nur Çebi, sezon başında 2 yıllığına Benfica’dan kiralanan ve 25 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Anderson Talisca’nın, takımda devam etmesini istediklerini söyledi. Taliscadan çok memnun olduklarını belirten Çebi “Kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ancak bazı gerçekler de var. Benfica eğer Talisca’yı satarsa, oyuncu gidebilir. Bunun için bonserviste anlaştığı rakamı bize de teklif etmek zorunda. Öncelik bizim. Satın alma opsiyonu 25 milyon avro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama 1 yıl daha burada kalması hem Benfica’ya hem de bize çok faydalı olacaktır” dedi.

Aboubakar’dan memnunuz

Çebi, takımda kiralık olarak oynayan bir diğer oyuncu Aboubakar için de benzer ifadeler kullandı. Porto’dan kiralanan Kamerunlu yıldızın gelecek sezon aynı yöntemle kalmasını tercih ettiklerini söyleyen Çebi, “Satın alma opsiyonu 10 milyon avro karşılığında bizde. Önce kiralık olarak kalması için görüşeceğiz ama Porto’daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Çeşitli opsiyonlar var, bunların üzerinde çalışıyoruz. Çünkü 10 milyon avro veremeyiz. Bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon avro seviyelerinde olabilir” diye konuştu.