Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, bu yaz David De Gea'yı kadrosuna katmakta kararlı... Ve iki taraf da 31 Ağustos 2015'teki fiyaskonun tekrarlanmaması için bu kez ellerini çabuk tutmakta kararlı. İki sene önce De Gea'nın Real Madrid'e, Keylor Navas'ın da İspanyol ekibinden Manchester United'a transferi belgelerin zamanında ulaşmaması nedeniyle tamamlanamamıştı. Ardından iki kulüp birbirlerini suçlamıştı.

Real Madrid, benzer bir sıkıntı yaşanmaması için bu kez elini çabuk tutacak. Marca'ya göre İspanyol ekibi yıldız kaleciyle beş yıllık anlaşma sağladı bile... De Gea da, Madrid'e gitmek istediğini ve transfer görüşmelerine bir an önce başlanması talebini İngiliz kulübüne ay başında iletti. Hatta, Premier Lig'de üst üste 63 maç görev yapan De Gea'nın 9 Nisan'daki Sunderland maçında oynatılmaması İspanyol kalecinin ayrılma arzusu nedeniyle menajer Jose Mourinho ile gerilim yaşanmasına bağlandı. Mourinho'nun "Futbolcuların kariyerlerne ne olacağını düşünmeleri gereken zaman sezon sonudur" açıklaması da bunun açığa vurulması olarak gösterildi.

İspanyol medyası, Real Madrid'in Manchester United'a De Gea'nın bonservisi için 70-75 milyon Euro dolayında bir bonservis ödeyeceğini yazdı. Bu miktar bugüne kadar bir kaleciye ödenen en yüksek bonservis olacak. Bu alandaki rekor, Buffon'un 15 yıl önce Parma'dan Juventus'a 54 milyon Euro'ya transferi idi.

Manchester United'ın Real Madrid'den Morata ve James Rodrigues ile ilgilendiği ama Real Madrid'in bu transfer taleplerini De Gea'da işlem tamamlandıktan sonra değerlendireceği belirtildi.