Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya ırkçı saldırı! Yıldız oyuncu mesajı ifşa etti

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 20:04 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 20:09 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyada ırkçılık skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Irkçı saldırıların hedefinde son olarak Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha var. Fildişili oyuncu kendisine atılan mesajı ifşa etti.