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Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya ırkçı saldırı! Yıldız oyuncu mesajı ifşa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yıldızı Zaha&#039;ya ırkçı saldırı! Yıldız oyuncu mesajı ifşa etti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyada ırkçılık skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Irkçı saldırıların hedefinde son olarak Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha var. Fildişili oyuncu kendisine atılan mesajı ifşa etti.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Wilfried Zaha'ya ırkçı saldırı yapıldı. Yıldız kanat oyuncusu, kendisine yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından ifşa etti. 

ZAHA IRKÇI MESAJI İFŞA ETTİ

Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu ırkçı mesajın ekran görüntüsünün bulunduğu paylaşıma "Tipik" notunu düştü.

Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya ırkçı saldırı! Yıldız oyuncu mesajı ifşa etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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