Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya ırkçı saldırı! Yıldız oyuncu mesajı ifşa etti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyada ırkçılık skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Irkçı saldırıların hedefinde son olarak Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha var. Fildişili oyuncu kendisine atılan mesajı ifşa etti.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Wilfried Zaha'ya ırkçı saldırı yapıldı. Yıldız kanat oyuncusu, kendisine yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından ifşa etti.
ZAHA IRKÇI MESAJI İFŞA ETTİ
Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu ırkçı mesajın ekran görüntüsünün bulunduğu paylaşıma "Tipik" notunu düştü.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi