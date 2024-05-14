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Fenerbahçe'den Galatasaray maçına özel karar! Yönetim Samandıra'ya akın edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Galatasaray maçına özel karar! Yönetim Samandıra&#039;ya akın edecek

Spor Haberleri  / Fanatik

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray maçına özel prim verme kararı aldı. Ayrıca sarı-lacivertli takımın yöneticileri bu hafta Samandıra'da daha fazla vakit geçirerek futbolcuları motive etmeye çalışacak.

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Fenerbahçe yönetimi önemli bir karara imza attı.

ÖZEL PRİM VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre şampiyonluk umutlarını son maça taşımak isteyen Fenerbahçe için Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu karşılaşma için futbolculara özel prim verilmesini gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçına özel karar! Yönetim Samandıra'ya akın edecek - 1. Resim

YÖNETİCİLER SAMANDIRA'YA GİDECEK

Haberde ayrıca Fenerbahçe'de yönetimin hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yaparak futbolcularla vakit geçireceği ve moral verecekleri ifade edildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Fanatik
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