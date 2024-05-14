Fenerbahçe'den Galatasaray maçına özel karar! Yönetim Samandıra'ya akın edecek

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Fanatik 14 Mayıs 2024 19:39 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 19:49 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray maçına özel prim verme kararı aldı. Ayrıca sarı-lacivertli takımın yöneticileri bu hafta Samandıra'da daha fazla vakit geçirerek futbolcuları motive etmeye çalışacak.