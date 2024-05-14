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EuroLeague'de MVP belli oldu! ABD'li basketbolcu ilk kez kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EuroLeague&#039;de MVP belli oldu! ABD&#039;li basketbolcu ilk kez kazandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY EuroLeague'de normal sezonun en değerli oyuncusu belli oldu. ABD'li basketbolcu Mike James, kariyerinde ilk defa bu ünvanın sahibi oldu.

ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İLK KEZ BU ÜNVANI ALDI

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 33 yaşındaki James, normal sezonda maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe Beko'ya elenen Monaco'nun skoreri James, maç başına 19,4 verimlilik puanıyla bu istatistikte ligin en iyi üçüncü ismi oldu.

EuroLeague'de MVP belli oldu! ABD'li basketbolcu ilk kez kazandı - 1. Resim

AVRUPA LİGİ TARİHİNİN EN SKORERİ OLDU

Sezonun en iyi 5'ine de seçilen James, Kızılyıldız ile yapılan maçta eski Yunan basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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