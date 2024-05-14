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Haberler > Spor > Adana Demirspor'dan transfer yasağı ile ilgili açıklama! 'Kalıcı nitelikte değil'

Adana Demirspor'dan transfer yasağı ile ilgili açıklama! 'Kalıcı nitelikte değil'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, kulübün aldığı transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kulübün cezasının kalıcı olmadığı vurgulandı.

Adana Demirspor, FIFA tarafından kulübe verilen transfer yasağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 

KALICI NİTELİKTE DEĞİL

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır. İlgili aksiyonlar alındıkça da dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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