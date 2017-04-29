Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ve Milli Takım formaları giydiği dönemlerde hırsı ve mücadeleci oyunu ile dikkat çeken İskender Eroğlu, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bergama Belediyespor ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya vardı. Eroğlu, kulüp yönetimiyle anlaşmaya varmasının ardından 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in makam odasında gerçekleşen imza töreninde yeniden Bergama Belediyespor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Teknik Direktör İskender Eroğlu, "Bergama’da olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah son iki sezon yaşanılan tehlikeli yerlerde değil de önümüzdeki sezon inşallah Bergamamızı zirveye taşıyıp şampiyonluğa oynayan bir ekip oluşturmak istiyoruz. Benim zaten hedefim hep öyle olmuştur. 5 yıldır hep zirveye oynayan takımların hocası oldum. Umarım Bergama Belediyespor'umuzu da önümüzdeki yıl hep zirveye oynayan, şampiyon olmuş bir takım olarak görürüz” diye konuştu.