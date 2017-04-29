Trabzonspor ve Milli Takım formaları giydiği dönemlerde hırsı ve mücadeleci oyunu ile dikkat çeken İskender Eroğlu, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bergama Belediyespor ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya vardı. Eroğlu, kulüp yönetimiyle anlaşmaya varmasının ardından 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in makam odasında gerçekleşen imza töreninde yeniden Bergama Belediyespor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Teknik Direktör İskender Eroğlu, "Bergama’da olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah son iki sezon yaşanılan tehlikeli yerlerde değil de önümüzdeki sezon inşallah Bergamamızı zirveye taşıyıp şampiyonluğa oynayan bir ekip oluşturmak istiyoruz. Benim zaten hedefim hep öyle olmuştur. 5 yıldır hep zirveye oynayan takımların hocası oldum. Umarım Bergama Belediyespor'umuzu da önümüzdeki yıl hep zirveye oynayan, şampiyon olmuş bir takım olarak görürüz” diye konuştu.
İskender Eroğlu, Bergama Belediyespor'da
29.04.2017 - 14:58 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor, İskender Eroğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler : İskender eroğlu,bergama belediyespor,
468883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468883.aspx
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P.
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7
2
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25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
29. Hafta Maçları
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Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
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8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
29
7
9
13
32
38
-6
30
16
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25