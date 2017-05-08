Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde kadın basketbolundan sorumlu yönetici olarak görev yapan Işık Eyigüngör ile Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıkları yaşanmış ve bu birliktelik sona ermişti. Daha sonra Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği'ni kurarak, önce İstanbul Üniversitesi ile ardından da Yakın Doğu Üniversitesi ile birleşti. YDÜ'nün sezon başında Fenerbahçe'den iki transfer yapması, gerginliği artırdı.



Beşiktaş iddiası



Hollingsworth ile Olcay Çakır'a sezon bitmeden transfer teklifi yapıldığı iddiası, Eyigüngör ve yönetimine karşı yeni bir tepki oluşturdu. Final serisindeki buluşma öncesinde de Fenerbahçe cephesinden yine transfer teklifi iddiaları geldi.



Yakın Doğu yöneticilerinin bu yıl da Fenerbahçe kadrosundaki bazı isimlere final serisi öncesinde transfer teklifinde bulunduğu iddiası, bir kez daha iki kulüp arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olurken, serinin ilk maçında, Fenerbahçe yönetiminin bilet talebinin karşılanmaması ve Caferağa Spor Salonu'nda ev sahibi ekip tribünlerine Beşiktaş taraftarlarının alındığının belirtilmesi, Aziz Yıldırım'ın kızgınlığını daha da artırdı.



Karşılaşma öncesinde protokol tribününde bulunan Işık Eyigüngör, tribüne gelen Aziz Yıldırım'ın yanına gidince, bir anda ortalık karıştı. Yıldırım'ın, Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi. Bu sırada, maç öncesi ısınmakta olan oyuncular kısa bir süreliğine soyunma odalarına gitti.



Şikayet gerekmiyor



Aziz Yıldırım'ın bu hareketi, 6222 sayılı Sporda ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirildiğinde oldukça başını ağrıtacağa benziyor. "Spor alanlarında taşkınlık yapılması" başlığını taşıyan 17. maddeye göre spor alanlarında kasten yaralama suçu, şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezalandırılmasına hükmediyor.



18. maddeye göre de "Bu kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir" denmekte... Yine aynı maddenin 10. fıkrası da aynen şöyle:



Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz.



Yani Aziz Yıldırım eğer hüküm giyerse ve güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı çıkarsa Fenerbahçe'deki yöneticilik kariyerine ara vermiş olacak.



Ağır ceza kapıda



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticilerden Cenk Başak ile Mahmut Uslu'nun, dünkü maç öncesindeki hareketleri nedeniyle, tedbirli olarak Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edileceği öğrenildi.



Yıldırım'ın, "müessir fiil" kapsamında yargılanacağı ve Disiplin Yönergesi'ne göre üç aydan iki yıla kadar hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi. Bu arada Yakındoğu Üniversitesi yöneticileri de disiplin kuruluna sevk edilecek. (Skorer)