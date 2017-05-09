Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray’da iki sezondur çalkantılar bitmek bilmiyor. Başkan Dursun Özbek yönetiminde başlanan 2 sezonda da kulüp içinde uzun süreli huzur ve istikrar sağlanamadı. Neticesinde sarı-kırmızılılar şampiyonluğa, başarıya hasret kaldı. 2015-2016 sezonuna 3 kupalı hoca Hamza Hamzaoğlu ile giren sarı-kırmızılılarda yönetim, genç hocanın biletini 11 hafta sonunda kesti. O dönemin moda söylemi “Yerli çetesi”ydi. Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Olcan Adın, Umut Bulut’tan oluşan grubun ve karşı cephede bulunan Sneijder’in de desteğiyle Hamzaoğlu’nun fişinin çekildiği belirtiliyordu. Florya’daki futbolcuya dayalı düzen ayyuka çıkmıştı fakat Dursun Özbek ve kurmayları bu düzeni ortadan kaldırmak yerine cephe seçmeye karar verdi ve bu düzene göz yumdu. Sneijder, Özbek yönetiminin prensi hâline geldi ve yerli grubuna tavır koyuldu.



Kampa geç katıldı

Hamza Hamzaoğlu’ndan sonra Mustafa Denizli’nin de Galatasaray’daki son macerası uzun sürmedi. Bu sırada Burak Yılmaz da satılmış, yerli grubu önemli güç kaybetmişti. Sneijder’in oyun içindeki ağırlığı, taraftarın verdiği destek ve otorite boşluğu Hollandalının tek güç hâline gelmesini sağladı. Takımın başına Sneijder’in isteğiyle altyapı sorumlusu Jan Olde Riekerink getirildi. Riekerink yönetimindeki kupa zaferi Hollandalı hocaya kredi açtı. İstediği gibi at koşturan Sneijder’le yaz başında sıkıntılar yaşandı. Tecrübeli futbolcunun “Kulüpte hamle yapacak radikal kararlar alacak yönetici tipi yok. Çoğu yönetici zaten başka şeyler peşinde. Kendi reklamlarını yapıyorlar” şeklindeki açıklamaları olay oldu. Sneijder kampa da geç katıldı. Gönderilmesi gündeme gelince taraftar isyan etti. Ceza verilecekti onda da yönetim geri adım attı. Kazanan yine Sneijder olmuş ve istediği hocayı da takımda tutmuştu.



Tudor gücünü kırdı

Öte yandan Selçuk İnan, Burak Yılmaz’dan sonra Umut Bulut, Olcan Adın gibi dostlarını da kaybetmişti. Florya’daki hâkimiyet tamamen Sneijder’deydi. Yanına da ‘kankası’ Nigel de Jong gelmişti. Üstelik kaptan Selçuk İnan ile aynı bölgenin oyuncusuydu. Bir süre sonra Riekerink ile Selçuk problem yaşamaya başladı. Fenerbahçe derbisinde Selçuk oynatılmadı. Tecrübeli futbolcu kulübede isyan çıkarınca ertesi gün idmana alınmadı ve o olmadan toplantı yapıldı. Sonrasında affedildi. İkinci yarının başında takım başarısız sonuçlar alınca baskılara dayanamayan yönetim, Riekerink’i gönderdi. Igor Tudor’u getirdi. Hırvat hoca, Selçuk’u prensi ilan ederken Sneijder ile çatışma içine girdi.



Kayıp iki sezon

Geçtiğimiz cumartesi günkü Kasımpaşa maçından sonra da bütün bu olayların patlaması yaşandı. Tudor normalde pazar gününe izin koymuştu ama “Yarın idman var” dedi. Sneijder de buna itiraz edince ortalık karıştı. Başkan Özbek soyunma odasına girip itiraz eden oyuncuları fırçaladı. Selçuk, Sneijder’in karşısında durdu. Futbol Direktörü Cenk Ergün “Başarısızlıkta payı olanlar, içeride hataları olanlar bunun bedelini ödeyecek” dedi. Özbek pazar günü de Florya’ya çıkarma yapıp, Tudor’la poz verdi ve arkasında durdu. İki sezon boyunca ‘futbolcuya dayalı düzene’ ses çıkarmayan hatta sınırsız taviz veren yönetim, kaybedilen iki sezonun sonunda bu defa ‘hocamızın arkasındayız’ mesajıyla rüzgârın tersine döndüğünü ilan etmiş oldu.



Derbi galibiyeti yok

Galatasaray, Dursun Özbek yönetimindeki iki sezonda derbilerde galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Fenerbahçe ile yaptığı 4 lig maçının ikisini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Galatasaray, son iki sezonda Beşiktaş ile oynadığı 4 lig maçında ise 3 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.



YÖNETİME GÖRE

İlk yarının suçlusu

Selçuk: F.Bahçe maçından sonra Florya’ya alınmamıştı.



İkinci yarının suçlusu

Sneijder: Gidiyor-kalıyor derken, şimdi satılması gündemde



Wesley: Problem ben değilim

Wesley Sneijder dün gece yaptığı açıklamada, “Galatasaray’da çok mutluyum. Benden memnun olmayan birisi varsa bunu bana söylemeli. Takım içinde problem olan ben değilim” diyerek Tudor’a gönderme yaptı.



Özbek’le çöküş

Dursun Özbek idaresindeki ilk sezonunda Süper Lig’i şampiyon Beşiktaş’ın 28 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon da zirve yarışında erken havlu attı. Galatasaray, Dursun Özbek’in başkanlığı süresinde Süper Lig’de çıktığı maçların sadece 29’unda galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede ligde oynadığı 64 karşılaşmadan 29 galibiyetin yanı sıra 16 beraberlik ve 19 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



İŞTE SOYUNMA ODASINDAKİ O KONUŞMALAR:

Hepinizi kovarım Tudor kalır!...

Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmasının ardından soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş Başkan Dursun Özbek ile Igor Tudor ve oyuncular arasında geçen diyalogları aktardı. İşte o büyük gerginlik:

Dursun Özbek: “Gördüğüm kadarıyla çok rahatsınız. Benim gözüm yaşardı. Giydiğiniz formadan utanın”

Fernando Muslera: “Çok teknik direktör değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sorunu yaşadık”

Dursun Özbek: “Mustafa Denizli kötü, Hamzaoğlu kötü, Riekerink eh işte, Tudor kötü, sizin hiç mi suçunuz yok”

De Jong: “Büyük kulüplerde inişler çıkışlar olur. 25 oyuncu birden gönderilemeyeceğine göre, fatura hocaya kesilir”

Dursun Özbek: “25’inizi birden gönderirim, bir tek Tudor kalır”

Wesley Sneijder: “Kaç haftadır iyi oynuyorduk, 1 maç yenildik diye izin gününde antrenman mı yapacağız? Ben buna karşıyım, bunu hak etmedik”

Igor Tudor: “Burada benim kellem söz konusu. Bir kulübün onuru, başarısı söz konusu, sen halen izin diyorsun”

Selçuk İnan: “İyi futbolcu arıyorsan, elini taşın altına sokacak oyuncu arıyorsan, bu soyunma odasında öyle bir oyuncu bulamazsın, burada yok. Bu hepimizin suçu”