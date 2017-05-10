Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Antrenör Bülent Başer’in çalıştırdığı Alman boksör Mario Daser, Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak olan Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) altın kemer maçında 19 Mayıs Cuma günü İngiliz rakibi Ola Afolabi ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Daser ile Antrenörü Bülent Başer, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü merhum boksör Sinan Şamil Sam’ın çok iyi bir boksör olduğunu belirten Başer, "Şampiyonluğu hak eden bir sporu vardı. Sinan, Avrupa Şampiyonu olduğunda 30 maçta beraberdik. Mike Tyson’ın kemerine sahip olabilecek kapasitedeydi. Final maçında yenildi. Selçuk Aydın’ın Avrupa Şampiyonluğunu yaşadım. Birçok milli boksör ile çalıştım" dedi.

Başer: "Almanya’dan en büyük kulüplerden biriyiz"

19 Mayıs’ta 5 tane maça çıkacaklarını belirten Başer, "Orada Fatih Keleş de dövüşecek. Almanya’da Erol Ceylan ile beraber çalışıyoruz. Türk kulübüyüz. Yanımızda 10’a yakın Türk sporcu var. Türkiye’den de Ali Eren Demirezen ile Fatih Keleş’i aldık. Türk sporculara destek veren bir kulübüz. Almanya’dan en büyük kulüplerden biriyiz. Fırat Aslan’a karşı rakiptik. Kazanan bizdik" diye konuştu.

"Türkiye’de boks yerine gelin-kaynana gibi programlar yayınlanıyor"

Basının ilgisizliğinden şikayet eden Başer, "Şampiyon çıkarsa, şampiyon çıktı diye haberler yapıyorlar. Sporcu başarıyı aldıktan sonra arkadan antrenörleri, kulübü ismini duyurmaya çalışıyor. Çalıştığım oyuncuların çoğu yabancı olduğu için Türk basınında çıkmıyor. Bu işe televizyonların verdiği büyük paralar var. Almanya’da bir maç için ödenen para, Türkiye’de bu maçı yönetecek kanal yok. Çünkü Türkiye’de gelin-kaynana gibi programlardan aynı reytingi alırız diyorlar. Sinan’da da aynı şeyleri yaşadık. Reklamını en iyi yapan ülkeyiz. Çünkü her maça Türk bayrağı ile çıkıyoruz. Türküz ama yurt dışında yabancıyız. Ülkemize bunu anlatmak zor oluyor" değerlendirmesini yaptı.

"Futbol, bokstan daha tehlikeli"

Her sporun tehlikeli yanları olduğunu ifaden eden Başer, "Futbol, bizden daha tehlikeli. Parkinson hastalığı bokstan değil. Herkes zannediyor ki Muhammed Ali kafasına aldığı darbelerden dolayı hasta oldu. Parkinson hastalığı boksa mal ediliyor. Futbolda kafaya alınan darbe ile boksta aynı. Hiçbir futbol maçında maç bitince tokalaşma yok. Boksta var. Daha tehlikeli spor dalları var" dedi.

"Daser, Türkler'i çok sever"

Mario Daser’in Almanya’da iş adamı olduğunu söyleyen Başer, "Para ile sıkıntısı yok. Yanında çalışanlar, antrenörleri Türk. Türkler'i çok sever. Kaliteli, değerli bir sporcu. Programları güzel uyguluyor. 19 Mayıs'ta yapacağımız maç çok önemli. Avrupa kemeri ve dünya kemeri için dövüşecek. Biz dünya şampiyonu olduğumuz zaman dünyanın en iyisi olacağız. Rakip eski şampiyon. Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Daser: "Maçı alırsam dünyanın 1 numarası olacağım"

Hayatındaki en zor maça çıkacağını belirten Daser, "Çünkü iki kemer var. Bu maçı alırsam dünyanın 1 numarası olacağım. Bu maça Türkiye’de hazırlanmaya karar verdim. Bana Amerika’dan da teklif geldi. Ama ben Türkiye’yi seçtim. Türkiye şu an sunduğu imkanlarla Amerika’dan daha iyi. Türk insanından gelen ilgi beni motive ediyor" açıklamasında bulundu.

"Alman kulüplerini istemiyorum"

Birçok spor kulübünün kendisini ciddiye almadığını açıklayan Alman boksör, "Erol Ceylan ve Bülent Başer ile konuştum. Bana seni yetiştiririz dediler. 1 yıl içerisinde ben de kendime inanamadım. Türkler'in kulübündeki ortam beni rahatlatıyor. Alman kulüplerinden de teklif geliyor. Ama ben istemiyorum" dedi.

"Rakibim dünyanın en iyilerinden"

Rakibini çok iyi tanıdığını ifade eden Daser, "Dünyanın en iyilerinden. İnsanların hayatlarında kırılma noktası vardır. Ben işi oraya getirdim. Onu yenince en iyisi olacağım. Bunun içinde rakibimi yeneceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’dan ev almak istiyorum"

Türkler'in içinde büyüdüğünü vurgulayan Daser, "Türkler'le çok kavga ettik. Beraber hapse girdik. Kaderimde Türkler var. O kavgalardan sonra dövüş işleri hoşuma gitti. Bundan sonra boksa başlamalıyım dedim. Boksa başladım. Türk iş adamı ile iş yapıyorum. Antrenörlerim Türk. Hep iyi şeyler yapıyorum. Almanya’da Türkler'e önyargı var. İlk kez İstanbul’a geldim, bayıldım. Gerçekten çok güzel bir yer. Ev almayı düşünüyorum. İleride burada yaşamak istiyorum. Karakterim Türkler'e yakın olduğu için herhalde Türkler'le iyi anlaşıyorum" diye konuştu.

"Bülent hoca baba gibi"

Daser, ayrıca antrenörü Bülent Başer'in çok iyi biri olduğunu söyleyerek, "Bülent Başer en iyi antrenörlerden biri. İşine çok konsantre, İyi kalpli. Dünyanın en iyi boksörlerini çalıştırmış. O, baba gibi" dedi.