Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli hocanın 1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı alan Beşiktaş daha uzun soluklu bir mukavele için şampiyonluğun kesinleşmesini bekliyor. Beşiktaş, hafta sonu karşılaşacağı Gaziantepspor'u yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek, yönetim de hemen ardından Güneş'le masaya oturacak. Başkan Fikret Orman, daha önce tecrübeli çalıştırıcı ile görüşmüş ancak, "Şampiyonluğu garantileyelim, gerisi kolay" cevabını almıştı.

Takımdan şampiyonluk istedi

Beşiktaş'ın Senegalli oyuncusu Demba Ba'nın doğum günü, Nevzat Demir Tesisleri'nde kesilen pastayla kutlandı. 32 yaşındaki oyuncu arkadaşlarından hediye olarak şampiyonluk istedi.