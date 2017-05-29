Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Hırvat teknik adam, Bruma hakkında çıkan transfer dedikodularına da cevap verdi.

Tudor, maçın ardından şu sözleri kullandı;

"SON DAKİKAYA KADAR ACI ÇEKTİK"

''Formanın şans getirdiğini düşünmüyorum. Bugün son dakikaya kadar acı çektik. İlk yarıda çok enerji sarf ettik. Alanyaspor zor bir rakip. Vagner Love için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Attığı iki golü de yoktan var etti.

Garry Rodrigues'in pozisyonu net penaltıydı ama yeşil formalı beyefendi pozisyonu göremedi''

BRUMA YORUMU

Igor Tudor, Bruma hakkında çıkan transfer dedikoduları için ''Futbol dünyasında transfer dedikoduları hep çıkar. Önümüzde bir maç daha var. O maç geçtikten sonra yönetim ile toplanırız. Galatasaray ile hangisi daha iyi olacak konuşur ve kararı veririz'' sözlerini kullandı.

Hırvat teknik adam Alanyaspor maçında 113 kilometre koştuklarını belirtirken, ''Koşu mesafesi beni mutlu eden bir istatistik. Çünkü iyi çalıştığımızı gösterir. Antrenmanda da takım bunu gösteriyor. Bu da maçlara yansıyor'' dedi.