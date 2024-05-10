TBF yeni kuralı açıkladı! Sahada yer alacak yabancı oyuncu sayısı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2024-25 sezonuyla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlarda en az bir Türk oyuncunun sahada olacağını açıkladı. Yeni kurala göre, yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Lig Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri'yle birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcilerinin katıldığı belirtildi. Toplantıda yeni sezon öncesinde iki önemli değişiklik yapıldığı ifade edildi.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

Yeni sezonla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki maçlarda sahada en az bir Türk oyuncunun bulunacağı belirtildi. Kuralla ilgili, "2024-2025 sezonu itibarıyla Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sürekli olarak sahada bulunacak. Yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek" ifadeleri kullanıldı.

PLAY-IN FORMATI UYGULANACAK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda play-in formatının uygulanacağı ifade edildi. Açıklama şu ifadeler kullanıldı, "Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak." Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan toplantının ardından alınan kararları şu şekilde yorumladı, “Geçtiğimiz yıl boyunca kulüplerimizle düzenli olarak yaptığımız müzakereler sonucunda, milli takımımıza daha deneyimli, özgüveni yüksek ve insiyatif kullanabilen sporcular yetiştirebilmek adına ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık. Bu süreçte kulüplerimize gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimi ve milli takım başarıları için alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yabancı kuralının sonuçlarıyla birlikte sporcularımızın kendilerine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerine ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Ayrıca, sporcu menajerlerinin basketbolcuları daha çok süre ve sorumluluk alabilecekleri takımlara yönlendirmesinin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte bu mücadelede başarılı olmayı içtenlikle diliyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız play-in formatının, gelecek sezon normal sezonun sonunda play-off’lara yaklaşırken rekabetin derecesini artırmak için önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın basketbolseverlere daha renkli bir sezon yaşatmasını umuyorum.”