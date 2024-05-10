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Juan Cuadrado için Süper Lig sesleri! Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer devreye girdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Juan Cuadrado için Süper Lig sesleri! Dzeko&#039;yu Fenerbahçe&#039;ye getiren menajer devreye girdi!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnter ile yollarını ayıracak Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'nun yeni adresi belli oluyor. Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinde önemli rol oynayan menajer, Cuadrado için harekete geçti. Kolombiyalı yıldızın seçenekleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu aktarıldı.

Inter ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için belirsizlik sürüyor. İtalyanlar, Kolombiyalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TÜRKİYE İHTİMALLER ARASINDA BULUNUYOR

2 hafta sonra 36 yaşına girecek olan Juan Cuadrado, Inter'den brüt 4.63 milyon Euro maaş alıyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre deneyimli futbolcu yeni takımından da en az bu kadar maaş talep edecek. Emeklilik düşünmeyen Cuadrado'nun Meksika ve ABD'den gelen tekliflere karşın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

Öte yandan haberde Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için Türkiye'nin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

Juan Cuadrado için Süper Lig sesleri! Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer devreye girdi! - 1. Resim

DZEKO'NUN MENAJERİ DEVREYE GİRDİ

Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinde rol oynayan menajer Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado'yu da Süper Lig'e götürebileceği vurgulandı.

Ancak şu anda Türkiye'den oyuncuya bir adım atılmadığının da altı çizildi.

AĞIR SAKATLIK GEÇİRDİ

35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam 31 maç kaçırdı ve ligde sadece 179 dakika süre alabildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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