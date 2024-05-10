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Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ile başkan adayı olduğunu açıklayan Sadettin Saran bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde başkan vekili Erol Bilecik sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Erol Bilecik, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın seçime ilişkin bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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