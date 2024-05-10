Kylian Mbappe resmen açıkladı! Gelecek sezon PSG'de olmayacak

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Mbappe açıklamasında, "PSG'den ayrılacağımı herkese duyurmak istiyorum. Benim için onurdu." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takıma veda etti.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu PSG'den ayrılacağını açıkladı.

BENİM İÇİN ONURDU

Mbappe açıklamasında, "PSG'den ayrılacağımı herkese duyurmak istiyorum. Benim için onurdu. Ülkemden ve Ligue 1'den ayrılmayı duyurmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Fransa Ligue 1'de PSG'nin Toulouse'la oynayacağı maçta Parc des Princes'teki son maçına çıkacağını belirten Mbappe, "Her şey için teşekkürler." dedi.