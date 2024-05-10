Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kylian Mbappe resmen açıkladı! Gelecek sezon PSG'de olmayacak

Kylian Mbappe resmen açıkladı! Gelecek sezon PSG'de olmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kylian Mbappe resmen açıkladı! Gelecek sezon PSG&#039;de olmayacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Mbappe açıklamasında, "PSG'den ayrılacağımı herkese duyurmak istiyorum. Benim için onurdu." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takıma veda etti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu PSG'den ayrılacağını açıkladı.

BENİM İÇİN ONURDU

Mbappe açıklamasında, "PSG'den ayrılacağımı herkese duyurmak istiyorum. Benim için onurdu. Ülkemden ve Ligue 1'den ayrılmayı duyurmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Fransa Ligue 1'de PSG'nin Toulouse'la oynayacağı maçta Parc des Princes'teki son maçına çıkacağını belirten Mbappe, "Her şey için teşekkürler." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
BM'nin Filistin kararını hazmedemedi! İsrail’in temsilcisi anlaşmayı kürsüde parçaladıKandilli Rasathanesi duyurdu! Çanakkale açıklarında deprem: İşte ilk veriler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBF yeni kuralı açıkladı! Sahada yer alacak yabancı oyuncu sayısı belli oldu - SporTBF yeni kuralı açıkladı! Sahada yer alacak yabancı oyuncu sayısı belli olduJuan Cuadrado için Süper Lig sesleri! Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer devreye girdi! - SporJuan Cuadrado için Süper Lig sesleri! Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer devreye girdi!Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geliyor - SporFenerbahçe'de seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geliyorAnkaragücü'nden PFDK sevklerine ilişkin sert açıklama! 'Zavallı bir helalleşme çabası' - SporAnkaragücü'nden PFDK sevklerine ilişkin sert açıklama! 'Zavallı bir helalleşme çabası'Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı - SporZaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladıPSG, Mbappe'nin alternatifini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı Fransa yolunda - SporPSG, Mbappe'nin alternatifini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı Fransa yolunda
Sonraki Haber Yükleniyor...