Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Süper Lig’in son haftasına bir adım kala üçüncülük hedefini sürdüren Galatasaray, Alanya deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Tudor, Akdeniz’de forvet tercihini Podolski’den yana kullanırken, geçen haftaki yapıyı bozmadı. Cimbom mücadeleye çok istekli ve hızlı başladı. 8. dakika içerisinde Podolski ile 2 defa gole yaklaşan sarı-kırmızılılarda perdeyi 14’te Bruma açtı. Sneijder’den aldığı pasla 18 üzerinde topla buluşan Portekizli muhteşem dönüp rakibini geçti. Sonrasında da meşin yuvarlağı düzgün vuruşla sağ köşeye bıraktı: 1-0. 3 dakika sonra soldan hızla ilerleyen Bruma içeriye çıkardı. Podolski’nin vuruşunu Lazic çizgide engelledi. Top Sinan’ın önünde kalınca genç yıldız affetmedi: 2-0.



Alanya yüklendi

G.Saray kısa sürede farkı 2’ye çıkardı ama Alanya hemen maçtan kopmadı. 23’te soldan aldığı top sonrası Semih’i dönerek geçen Vagner Love, pozisyonu net bitirdi: 2-1. Sinan’dan Love’a cevap çok çabuk geldi. Genç yıldız 27’de Linnes’in soldan pasına gelişine harika vurdu: 3-1. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanya oldu. 53’te Fernandes’e Sabri, 57’de Candeias’a Muslera geçit vermedi. Son 20 dakikaya girilirken Alanya yorulmuş, G.Saray rahatlamış gözüküyordu. Ama 75’te hakem Ahmet’in topu elle kestiğini belirtip penaltı noktasına gitti. Vagner Love sağ köşeden topu filelere yolladı: 3-2. Son bölüm Cimbom için işkenceye dönse de Muslera kalesinde bir gol daha görmedi. Aslan, Alanya’da 3 puanı kaptı.



3.’lük niye önemli?

Ligi ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön elemeden katılacak. Abdullah Avcı’nın takımı Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanırsa Süper Lig’i 3. bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan başlayacak. Lig 4.’sü ekip hem 3. ön elemeye katılabilecek hem de sezonu erken açmak zorunda kalacak.



Sneijder kızdı

61. dakikada Tudor erken ve kafa karıştıran tercihlerden birine imza atarak iki değişiklik hakkını birden kullandı. Sinan Gümüş’ün yerine Rodrigues, Sneijder’in yerine de Josue dahil oldu. Hollandalı yıldız oyundan alındıktan sonra hocasının kararına yedek kulübesinde sert tepki gösterdi.



Yasin’i kırmadım!

2 golle maça damga vuran Sinan Gümüş, “Yasin Öztekin maçtan önce ‘Sinan 1 gol atar’ demişti. Ben de onu kırmamak için 2 gol attım. Kendisine çok teşekkür ederim. Sezona iyi başlamak kadar bitirmek de önemli. Mayıs ayı bana da şans getiriyor” dedi.



Ben buradayım!

Bruma maç sonrası, “Çok önemli bir galibiyetti. Değerli bir üç puan aldık. Takım tebriği hak ediyor” derken takımda kalıp-kalmayacağı konusunda da, “Bir sene daha sözleşmem var. Şu an buradayım ve kaldığım müddetçe takıma maksimum katkıyı vereceğim” sözlerini kullandı.



Aslan parçalı giydi

G.Saray son deplasmanı olan Alanyaspor karşısına parçalı formasıyla çıktı. Yeni formasını görücüye çıkaran Cimbom’un bu tasarımı taraftarca tepkiye sebep olmuştu. Karşılaşmayı yaklaşık 300 Galatasaray ve 6 bine yakın Alanyaspor taraftarı izledi.



Ali Tanrıyar anıldı

İki takım oyuncuları, maç öncesindeki seremoniye birlikte taşıdıkları, “Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun” yazılı pankartla çıktı. Mücadele öncesi Galatasaray Kulübünün unutulmaz eski başkanlarından Ali Tanrıyar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.