BURHAN CAN TERZİ - Golcü Bafetimbi Gomis ve stoper Vlad Chiriches transferlerini büyük ölçüde bitiren Galatasaray’da, sol bek konusunda da girişimler tam gaz devam ediyor. İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, istediğini pek bulamadı. 31 yaşındaki futbolcu, Sportif Direktör Cenk Ergün’ün yürüttüğü transfer görüşmesinde sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon avrodan 3 yıllık sözleşmenin yanı sıra 1,5 milyon avro da imza parası istedi. Bu rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcudan indirim istese de henüz olumlu bir cevap alamadı.



Eldekilere güvenmiyor

Transfer için 4 milyon avro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki birkaç gün içinde Clichy’ye son teklifini yapacak. Sarı-kırmızılılar Fransız futbolcunun fikrini değiştirmemesi durumunda ibreyi yeniden Tudor’un eski öğrencisi Kardemir Karabükspor’un sol beki Iasmin Latolevici’ye çevirecek. Çünkü Igor Tudor şu an mevcut kadrodaki sol bek alternatiflerine yüzde yüz güvenmiyor. Özellikle Lionel Carole ile bir sezonun daha geçemeyeceğini yönetimi bildiren Hırvat teknik adam, iyi bir sol bek bulunamaması durumunda en kötü ihtimalle Karabük’teki eski öğrencisiyle yeniden çalışmak istiyor.



Bruma artık Leipzig’de

Galatasaray’ın Portekizli genç yıldızı Armindo Bruma, Bundesliga ekibi Leipzig’e transfer oldu. Bir süredir yıldız oyuncuyu almak için kulübün kapısını aşındıran Alman ekibinin yöneticileriyle Bruma için pazarlık halinde olan sarı-kırmızılı yönetim 14.5 milyon avroya oyuncunun Leipzig’e transferine razı oldu. Bruma yarın Atiker Konyaspor’la oynanacak sezonun son hafta mücadelesinde sarı-kırmızılı formayı son defa giyecek.



“Vedayı hak ediyorum”

Konya maçı, Podolski’nin yanı sıra eğer oynarsa Chedjou’nun da G.Saray formasıyla son maçı olacak. Önümüzdeki sezon için Başakşehir anlaşan Kamerunlu stoper, yönetime sarı-kırmızılı taraftarlara veda etmek istediğini bildirdi. Dört sezondur G.Saray’da olan Chedjou “Vedayı hak ediyorum ve son maçta saha içinde olmak istiyorum” mesajı gönderdi.



Tutumlu’ya suç duyurusu

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Twitter’da kendisi hakkında paylaşımlar yapan futbol menajeri Bayram Tutumlu için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ergün, bireye iftirada bulunma, hakaret içerikli ifadeler kullanma, bireyi açıkça tehdit etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etme ve verileri hukuka aykırı verme gibi maddeler uyarınca ilgili kişinin cezalandırılması istedi.



Rekora 2 kaldı

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, kulüp tarafından verilen özel izinle gittiği Fas’ta millî takım formasını 129. defa giyerek ‘Bütün zamanların en fazla millî olan Hollandalı oyuncusu’ unvanını elinde bulunduran efsanevi kaleci Edwin van der Sar ile arasındaki farkı bir maça indirdi. Fas’ın Agadir şehrinde gerçekleşen ve Hollanda’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dâhil olan Sneijder, G.Saray’a teşekkür ederek “Kulübüm bana burada olmam için izin verdi, bu harika. Şu anda da bir an önce Türkiye’ye dönerek cumartesi akşamı oynayacağımız önemli maçta takımıma yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.