Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Talha Yiğenler ve Tugay Şirzat Yılmaz'dan oluşan U21 Erkek Milli takımımız B grubunda ev sahibi Karadağ ve Kosova'yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı. Çeyrek finali bye geçen U21 Erkek Milli takımımız yarı finalde Romanya'yı, finalde ise Sırbistan'ı aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.Ece Haraç, Aybüke Öner, Betül Nur Kahraman ve Özge Yılmaz'dan kurulu U21 Kız Milli takımımız ise A grubunda ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenilmesine rağmen, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu ilk sırada bitirdi. Çeyrek finali bye geçen U21 Kız Milli takımımız, yarı finalde Arnavutluk'u 3-0, finalde ise Romanya'yı 3-2 yenerek Balkan Şampiyonluğunu elde etti. 15.si yapılan Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye, ilk kez iki takımıyla birlikte Balkan Şampiyonluğuna ulaşma başarısını göstermiş oldu.