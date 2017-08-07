Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı'nda kadro 16'ya düşürüldü.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin D Grubu ile final etabı maçlarına ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası öncesi, milli takım kadrosundan Can Maxim Mutaf ile Berk İbrahim Uğurlu'nun çıkarıldığı belirtildi.



A Milli Takım'da mevcut kadro şöyle oluştu:

Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Philadelphia 72ers), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler (Fenerbahçe Doğuş), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Metin Türen (Pınar Karşıyaka), Ömer Faruk Yurtseven (North Carolina State), Semih Erden.