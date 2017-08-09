Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin gözde isimlerinden Emre Mor için kulübü Borussia Dortmund’dan açıklama geldi. Alman ekibi, 20 yaşındaki oyuncuya geleceği için transfer görüşmesi yapması için izin verildiğini duyurdu. A Milli Takım forması da giyen genç oyuncunun ismi özellikle Inter ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında Emre için resmi teklifte bulunduklarını açıklamıştı.