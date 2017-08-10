Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, 2017-2018 sezonunda 2 maçın Meksika'da oynanacağını duyurdu. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder ve 9 Aralık'ta Brooklyn Nets-Miami Heat karşılaşmalarına, başkent Meksiko City'nin ev sahipliği yapacağı bildirildi. Ligde geçen sezon ocak ayında Phoenix Suns'ın Dallas Mavericks ve San Antonio Spurs ile yaptığı maçlar da Meksika'da oynanmıştı.