Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, Palmeiras'tan ayrılan Galatasaraylı taraftarların gözdesi Felipe Melo'ya teklif yaptı. Malatyaspor'un Melo'yu transfer ederek gövde gösterisi yapacağı konuşuluyor.



Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı kiralayan Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bombayı patlatmak üzere... Malatyaspor Palmeiras'la yollarını ayıran Felipe Melo'ya resmî teklif yaptı. İki yıllık sözleşme önerisi alan Melo sarı-kırmızılı yetkililerden düşünmek için süre istedi. Malatyaspor taraftarının sosyal medyadan Melo'ya gelmesi için baskı yapması bekleniyor.Felipe Melo, 2015 yılında Türkiye'den ayrılmıştı.



TÜRKİYE'DE EN ÇOK KUPA KAZANAN BREZİLYALI

2011-15 arası Galatasaray'da top koşturan Melo kazandığı 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa ile Türkiye'de en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncu konumunda. (Fotomaç)