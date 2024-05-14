Nicolo Zaniolo'dan üzücü haber! Yıldız oyuncunun sakatlığı ciddi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Aston Villa'nın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek.
Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'dan kötü haber geldi.
Aston Villa'nın Liverpool ile karşılaştığı maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu. İtalyan futbolcunun ayağında mikro kırıklar tespit edildi.
SAKATLIĞI CİDDİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre ayağında mikro kırıklar tespit edilen Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek. İtalyan futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi