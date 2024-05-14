Nicolo Zaniolo'dan üzücü haber! Yıldız oyuncunun sakatlığı ciddi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 21:23 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 21:27 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Aston Villa'nın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek.