Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Belediyspor, geçen sezonun 2. yarısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekerken; yeni sezona da iyi başladı. Manisa temsilcisi, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor'u 1-0 yendi.

Maçın büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken; ev sahibi ekip golü daha çok arayan ve tehlikeler yaratan taraftı. Ancak tek golü 73. dakikada buldu. Olcan Adın, sağ kanattan cezasahasına girerken, arka direğe ortaladı. O noktada bomboş durumdaki Paulo Henrique topu boş ağlara gönderdiği ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Akhisar'da yeniden eski günlerini hatırlatan Olcan, golün asistini yaparken, takımının ligde attığı son 13 golün yedisine katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu, 1 gol atarken; 6 da asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Akhisar Belediyespor ilk haftayı galibiyetle tamamlarken; Sivasspor ilk haftayı puansız kapattı.

Akhisar Belediyespor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (Dk. 60 Muğdat Çelik), Soner Aydoğdu, Sissoko, Olcan Adın, Barbosa (Dk. 81 Eray Ataseven), Paulo Henrique (Dk. 90 Ioan Hora)

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Dyakov, Bjarsmyr, Echiejile, Emre Kılınç, Galip Güzel (Dk. 77 Kerim Avcı), Auremir, Leandrinho (Dk. 58 Hakan Bilgiç), Hakan Arslan, Kone (Dk. 66 Muhammet Demir)

Sarı kartlar: Dk. 2 Rıdvan Şimşek, Dk. 76 Hakan Arslan, Dk. 81 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Ömer Bayram, Dk. 79 Miguel Lopes, Dk. 82 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)

Gol: Dk. 73 Paulo Henrique (Akhisar Belediyespor)