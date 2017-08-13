A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini tribünde izledi. Mircea Lucescu’ya, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de eşlik etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hak mahrumiyetinin olmasından dolayı karşılaşmayı tribünde takip edemedi ve bu nedenle Lucescu’ya Ahmet Nur Çebi eşlik etti. Dünya Kupası Eleme Grubu’nda 2 Eylül’de Türkiye, deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Teknik Direktör Lucescu, bu zorlu karşılaşma öncesinde kadroyu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.
Mircea Lucescu tribünde
13.08.2017 - 22:17 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Etiketler : lucescu,beşiktaş,süper lig,maç,
495990 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495990.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
6
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
18
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0