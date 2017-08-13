Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini tribünde izledi. Mircea Lucescu’ya, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de eşlik etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hak mahrumiyetinin olmasından dolayı karşılaşmayı tribünde takip edemedi ve bu nedenle Lucescu’ya Ahmet Nur Çebi eşlik etti. Dünya Kupası Eleme Grubu’nda 2 Eylül’de Türkiye, deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Teknik Direktör Lucescu, bu zorlu karşılaşma öncesinde kadroyu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.