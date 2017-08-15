Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tribünler Sinan Gümüş’e tepki gösterdi. Dakikalar 73’ü gösterdiğinde Igor Tudor, Ndiaye’yi oyundan aldı. Bu futbolcu tribünler tarafından uzun süre alkışlanırken, yerine giren Sinan Gümüş’e ise tepki gösterildi. Yönetimin geçtiğimiz sezon sonundan bu yana sözleşme uzatmak istediği genç oyuncu, bu teklifi reddetmiş ve yeni mukaveleye imza atmamıştı. Sinan’ı ıslıklayan tribünler, ardından tekrar Ndiaye için tezahüratlarda bulundu.