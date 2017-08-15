Galatasaray’ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tribünler Sinan Gümüş’e tepki gösterdi. Dakikalar 73’ü gösterdiğinde Igor Tudor, Ndiaye’yi oyundan aldı. Bu futbolcu tribünler tarafından uzun süre alkışlanırken, yerine giren Sinan Gümüş’e ise tepki gösterildi. Yönetimin geçtiğimiz sezon sonundan bu yana sözleşme uzatmak istediği genç oyuncu, bu teklifi reddetmiş ve yeni mukaveleye imza atmamıştı. Sinan’ı ıslıklayan tribünler, ardından tekrar Ndiaye için tezahüratlarda bulundu.
Sinan Gümüş’e taraftarlardan tepki
15.08.2017 - 00:07 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor maçının 73. dakikasında Ndiaye’nin yerine oyuna giren Sinan Gümüş’e taraftarlar tepki gösterdi.
Etiketler : Sinan Gümüş,galatasaray,
496205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496205.aspx
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1
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3
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1
0
0
3
1
2
3
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Beşiktaş
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1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
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Başakşehir
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1
0
0
1
0
1
3
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Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
11.8.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Bursaspor
12.8.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.8.2017
Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
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Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.8.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
13.8.2017
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
14.8.2017
Galatasaray - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Altınordu
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
13
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
15
Elazığspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0