Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile yaptığı ve 2-0 kazandığı maçın özelinde bir isme dikkat çekeceğiz. O da yeni transfer Pepe. Hâliyle Pepe’nin kariyerini ve futbolcu kalitesini anlatacak değiliz ama siyah-beyazlılardaki uygulama alanını ve entegrasyonunu yorumlayabiliriz. Siyaset kavramlarını spora ve Beşiktaş’a uyarladığımızda Pepe’nin görev yeri Savunma Bakanlığı. Ancak Portekizli defans oyuncusunu bununla sınırlamak ona ve emeğine haksızlık olur. Çünkü o sadece stoper bölgesiyle sınırlı kalan bir anlayışa sahip değildi. Aslında olmaması da doğaldı. Çünkü sürekli topu rakip sahada oynayan Real’den geldi.



Boşluk arıyor

Antalyaspor maçında çıplak gözle izlediğimiz Pepe analizine geçersek... Tam bir LİDER. Evet bir 10 numara değil ama her şey onda toplanıyor. Rakip oyunu kendi alanında kabul ettiği ve Beşiktaş’ın hücum gücü baskın çıktığı için siyah-beyazlılar oyunu geriden kurarken her top onda yoğunlaştı. Zaman zaman markaj altında kalan Talisca, Oğuzhan ve Quaresma’nın oluşturduğu boşluktan ileriye çıktı. Gerektiğinde uzun topla topun yönünü değiştirdi. Ara ve uzun pasları genelde isabetliydi ancak rakibe giden topların dönüşü direkt tehlike oluşturdu. Bu anlamda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.



Savaşçı ve araştırmacı

Savunma ve İçişleri Bakanlığının yanı sıra duran toplarda “sefer görev emri” vardı! Bölgesinin dışına çıkıp Dışişleri Bakanlığı hizmetinde bulundu ve golünü de attı. Hava hâkimiyeti biliniyordu ancak her korner ve ceza sahası içine gönderilen serbest atışlarda rakibin dengesini bozdu. Basit top kayıpları da yaptı ama oyundan asla düşmeden ilerleyen yaşına rağmen mücadelesini bırakmadı ikinci ve üçüncü hamleleri yapmaktan geri durmadı. Savaşçıydı. Arayış içerisindeydi ve ekstra gayretliydi. Vatandaşı olduğu Quaresma’yla yakınlığı, uyumu ve duran toplardaki anlaşması (millî takımda da var) devam etti.



PEPE TAHMİNİ:

- Sadece kafa golleriyle çift haneleri görebilir.

- Gol atar ama rakiplere de asistler yapabilir!

- Tecrübesi ve kalitesiyle takıma öz güven verir.

- Ateşli taraftar desteğiyle çok sık ileri çıkabilir.

- Riskli oyunu kartlara (sarı-kırmızı) davetiye çıkarır.



Lens’in gözü kulübedeydi

Beşiktaş’ın Pepe dışındaki yeni transferleri (Tribündeki Medel hariç) kulübedeydi. Teknik Direktör Şenol Güneş ilk yarının sonlarında hepsini ısınmaya gönderdi. İşte o andan itibaren gözü kulübede olan ve bir an önce sahaya girmek isteyen bir isim vardı. O da Jeremain Lens. Hollandalı sürekli Güneş’ten işaret gelmesini bekledi ama tecrübeli teknik adam oyunun gidişatına da bakarak tercihini ondan yana kullanmadı.



Sedat’tan Negredo’ya jest

Maç öncesinin ritüelidir oyuncuların ısınma hareketlerine çıkması. Beşiktaş’ın yedeklerinin ısınmaları sırasında “ortada sıçan” diye tabir edilen paslaşma yapılırken genç Sedat’tan yeni transfer Negredo’ya bir jest geldi. Altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Sedat, bir süre ortada kalan ve topu kapamayan Negredo’ya jest yapıp topu bilerek kaptırdı ve ortaya geçti. Negredo, Sedat’a elini sıkıp teşekkür etti.



Mitrovic yedek ama davetli

Direkt oynama ve millî takıma çağrılmayla ilgili ezberleri bozan ismin adı; Matej Mitrovic. Beşiktaş’ta sakat ve cezalı olmadığı sürece 11’de şans bulması çok zor görünen Mitrovic, Hırvatistan Millî Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. Hırvatlar 2018 Dünya Kupası elemelerinde eylül ayında Kosova ve Türkiye ile karşılaşacak.



Beraber çıkalım

Sosyal medyayı iyi kullanan ve mesajlarını oradan veren Pepe, Antalya maçını değerlendirip taraftara şöyle seslendi: İnanılmaz bir akşamdı. Sonuçtan ve golden mutluyum. Bir dahaki sefer Vodafone Park’a sizlerle birlikte çıkmak istiyorum.