Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu 1. maçında Hoffenheim ile Liverpool karşı karşıya geldi. Rhein-Neckar Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada frikikten Trent Alexander-Arnold ve 74. dakikada James Milner attı. Hoffenheim'ın tek golünü 87'de Uth attı.

Hoffenheim'da Kramaric, 12. dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremedi ve takımı adına büyük bir fırsat tepmiş oldu. Liverpool'un 18 yaşındaki sağ beki Alexander-Arnold, Michael Owen'dan sonra Liverpool'un Avrupa kupalarındaki en genç golcüsü oldu. Liverpool'da Türk asıllı Emre Can, Hoffenheim'da yine Türk asıllı olan Kerem Demirbay, mücadeleye ilk 11'de başladılar. Liverpool ile Hoffenheim arasındaki rövanş mücadelesi 23 Ağustos'ta Anfield Road'da oynanacak. Turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.