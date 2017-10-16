Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Fransız TF1 televizyonuna dikkat çekici açıklamalar yaptı. Chelsea, Real Madrid, Inter ve Porto gibi takımları da çalıştıran ve Manchester United'da 2. sezonunu geçiren Mourinho, "Bu kulüpte kariyerimi sonlandıracağıma inanmıyorum" dedi.

Daha önce görev yaptığı 7 takımda 4 yıldan fazla çalışmayan Mourinho, Paris St Germain'i harika bir kulüp olarak nitelendirirken, "Hala endişeleri, heyacanları ve yeni şeyler isteyen birisiyim" şeklinde dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Old Trafford'daki ilk sezonunda İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazanan Mourinho, geleceğiyle ilgili de ilginç ifadeler kullandı. Oğlunun PSG'yi izlediğini söyleyen Mourinho, "Neden Paris? Çünkü orada bazı özel şeyler var. Sihir, kalite, gençlik ve bu müthiş" diye konuştu.