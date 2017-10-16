Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Spor Toto Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali’nde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen VakıfBank, sekizincisi düzenlenen şampiyonada üçüncü defa şampiyonluğa ulaştı. TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan maçta sarı-siyahlılar Fenerbahçe’yi 25-14, 25-18 ve 25-22’lik setlerle yendi. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya kadar skor dengede giderken VakıfBank, araya 12-10’lu üstünlükle girdi. Bu andan sonra savunmayı sertleştirip, daha iyi servis atmaya başlayan sarı-siyahlılar 25-14’lük sonuçla 1-0 öne geçti. Etkili servis kullanan VakıfBank, 12-7’yle avantajlı girdiği teknik mola sonrasında seti de 25-18 kazanıp durumu 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın 3. setinde de teknik molayı 12-7’yle geçen VakıfBank 25-22’lik sonuçla seti kazandı ve Şampiyonlar Kupası’nı kazandı.

En değerli Naz

Şampiyonlar Kupası’nda finalin en değerli oyuncusu VakıfBank’tan Naz Aydemir Akyol oldu. Başarılı sporcu “Vestel Z10 Gururla Yerli Ödülü”nü Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan aldı.