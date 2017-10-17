Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda deplasmanda yarın Monaco ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, “İki maç oynandı. Dört maç daha var. Zor bir maç oynayacağız. Bireysel oyuncuları çok kaliteli olan bir takıma karşı oynayacağız. Monaco ile üst üste iki maç yapacağız. Evimizde oynayacağımız maçın ardından grup şekillenecek. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularım burada. Performans olarak tam hazır olmayan oyuncular olabilir. Güzel futbol oynamak iyi sonuç almak istiyoruz. Takım üzerinde herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Ben oyuncularımın ellerinden gelen gayreti göstereceklerini düşünüyorum. Rakibin gücünü biliyoruz. O oyuna kendi oyunumuzla cevap verip iyi sonuç almak istiyoruz. Puanlara bakarak oynamayacağız kendi oyunumuza bakacağız. İyi oyuncuları var. Seyirci baskısı olmasını beklemiyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum” dedi.

Siyah-beyazlı futbolcu Anderson Talisca ise, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Karşımızda kaliteli bir takım olacak. Dengeli bir gruptayız. İlk iki maçı kazandık. Buraya 6 puan ile geldik. İyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Soyunma odasında atmosfer gayet iyi. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Takım içinde dayanışma yüksek. Avrupa’da konsantrasyonumuz çok yüksek. Bunu yarınki maçta sahada göstermek istiyoruz. Sahada yer almak her zaman önemli benim için. Bazen ritim bulmak kolay olmuyor. Bazen sahada farklı çözümler bulmak gerekiyor. Ben her maçta konsantrasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Yarın akşam sahada iki kaliteli takım olacak. Rakip iç saha avantajını kullanmak isteyecek. Sahada sakin kalarak istediğimiz sonucu almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.