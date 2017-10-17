Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Paul Le Geun nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil-beyazlılar, yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Osmanlıspor karşılaşmasında alınan 3-1'lik galibiyet sebebiyle oyuncuların morallerinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Timsah, yarın akşam yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Paschal'a sürpriz doğum günü

Öte yandan genç oyuncu Paschal Okoli'nin doğum günü antrenman öncesi soyunma odası çıkışında kutlandı. Sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Paschal'a pastasının ilk dilimini Mikel Agu takdim etti.