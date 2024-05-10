Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı
Spor Haberleri / Sabah
Galatasaray'da fazla süre alamayan yıldız oyuncu Wilfried Zaha, kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı. Zaha'nın menajeri, yıldız oyuncuya yeni kulüp bulmak için harekete geçti.
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı verilen Fildişili oyuncu Wilfried Zaha, tercihini Sarı-Kırmızılı ekipten yana kullanmış ve 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Ancak büyük umutlarla transfer edilen Zaha'nın performansı beklenilenin altında kaldı.
ZAHA KARARINI VERDİ
Süper Lig'de son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Zaha'dan geleceğiyle ilgili karar çıktığı öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.
MENAJERİ KULÜP BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Haberde 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan takımlarından büyük ilgi olduğu vurgulandı.
Öte yandan Zaha'nın menajerinin ise West Ham United başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ekipleriyle temasa geçtiği kaydedildi.
Haber detayında Galatasaray'ın Wilfried Zaha'dan çift haneli bonservis geliri beklediği aktarıldı.
Süper Lig'deki son 3 maçta süre alamayan Zaha, bu sezon çıktığı toplam 39 maçta 2086 dakika süre aldı ve 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
Kaynak: Sabah