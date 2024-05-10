Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı

Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı

Spor Haberleri  / Sabah

Galatasaray'da fazla süre alamayan yıldız oyuncu Wilfried Zaha, kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı. Zaha'nın menajeri, yıldız oyuncuya yeni kulüp bulmak için harekete geçti.

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı verilen Fildişili oyuncu Wilfried Zaha, tercihini Sarı-Kırmızılı ekipten yana kullanmış ve 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Ancak büyük umutlarla transfer edilen Zaha'nın performansı beklenilenin altında kaldı.

ZAHA KARARINI VERDİ

Süper Lig'de son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Zaha'dan geleceğiyle ilgili karar çıktığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı - 1. Resim

MENAJERİ KULÜP BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Haberde 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan takımlarından büyük ilgi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Zaha'nın menajerinin ise West Ham United başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ekipleriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Haber detayında Galatasaray'ın Wilfried Zaha'dan çift haneli bonservis geliri beklediği aktarıldı.

Süper Lig'deki son 3 maçta süre alamayan Zaha, bu sezon çıktığı toplam 39 maçta 2086 dakika süre aldı ve 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sabah
Yer: Malatya... Hastaneden yaralı kaçtı, yakalandığı yer şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PSG, Mbappe'nin alternatifini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı Fransa yolunda - SporPSG, Mbappe'nin alternatifini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı Fransa yolundaFenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oluyor - SporFenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oluyorEngerek yılanının saldırısına uğrayan milli sporcu yoğun bakıma alındı! Fenerbahçe devreye girdi - SporEngerek yılanının saldırısına uğrayan milli sporcu yoğun bakıma alındı! Fenerbahçe devreye girdiTFF tarih vererek duyurdu! Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oluyor - SporTFF tarih vererek duyurdu! Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oluyorSüper Lig devinden Atakan Karazor hamlesi! Stuttgart ile görüşülecek - SporSüper Lig devinden Atakan Karazor hamlesi! Stuttgart ile görüşülecekGalatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti - SporGalatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...