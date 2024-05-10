Zaha kararını verdi! Yıldız oyuncunun menajeri transfer çalışmalarına başladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Sabah 10 Mayıs 2024 18:08 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 18:14 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Sabah

Galatasaray'da fazla süre alamayan yıldız oyuncu Wilfried Zaha, kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı. Zaha'nın menajeri, yıldız oyuncuya yeni kulüp bulmak için harekete geçti.