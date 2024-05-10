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PSG, Mbappe'nin alternatifini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı Fransa yolunda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PSG, Mbappe&#039;nin alternatifini İtalya&#039;da buldu! Napoli&#039;nin yıldızı Fransa yolunda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PSG, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin yerine transfer yapmak için hazırlanıyor. Fransız kulübünün hedefinde Napoli'nin yıldız kanat oyuncusu var. Luis Enrique'nin listesinin başında Kvaratskhelia olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve PSG'den ayrılma kararı alan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferine kesin gözüyle bakılıyor. Paris kulübü ise yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı. Listenin başında ise Napoli'nin Gürcü yıldızı var.

KVARATSKHELİA İÇİN NABIZ YOKLANDI

RMC Sport'ta yer alan habere göre Luis Enrique'nin önceliği Khvicha Kvaratskhelia. PSG yöneticilerinin geçtiğimiz haftalarda Kvaratskhelia için İtalya'ya gittiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği vurgulandı. Öte yandan an itibarıyla PSG, ne oyuncu ne de Napoli kanadıyla anlaşma sağlayabilmiş değil.

PSG, Mbappe'nin alternatifini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı Fransa yolunda - 1. Resim

Haberde Napoli'nin Kvaratskhelia'nın gitmesine izin vereceğine dair bir gelişme olmadığı aktarılırken, kulübün birçok ilgiye rağmen Osimhen'i de bırakmadığı hatırlatıldı.

KVARATSKHELIA'NIN SEZON KARNESİ

Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Gürcü yıldız, bu sezon çıktığı 42 maçta 10 gol, 9 asistlik istatistik yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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