Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oluyor

Yeni sezonda devam etmesi beklenmeyen İsmail Kartal'ın yerine teknik direktör bakan Fenerbahçe başkan adayları aradığı isimleri netleştirdi.

Haziran ayında yapılacak genel kurulla yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de gözler İsmail Kartal'a çevrildi.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan ve işini zora sokan sarı-lacivertliler, yeni sezonda köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın haricinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un da seçim yarışına dahil olacağı iddia ediliyor.

Koç'un adaylığını duyurması bekleyen Saran'ın da geri çekilebileceği kulislerde konuşuluyor.

İSMAİL KARTAL YERİNE 3 İSİM

Sadettin Saran'ın başkan seçilmesi durumunda İtalyan teknik direktör Antonio Conte'yi göreve getireceği konuşuluyor.

2018'den sonra yeniden Fenerbahçe başkan adaylığına hazırlanması beklenen Aziz Yıldırım'ın ise boşta olan Jose Mourinho için nabız yokladığı belirtildi.

Mevcut başkan Ali Koç'un ise henüz bir isim üzerinde yoğunlaşmadığı ve sezon sonunu beklediği öğrenildi.