Ryan Kent'e sürpriz talip! Fenerbahçe gözden çıkardı, ezeli rakip devreye girdi

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Yeni sezonda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ryan Kent'e Süper Lig'den talip çıktı. İngiliz oyuncunun bonservissiz ayrılması bekleniyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ryan Kent için devreye girdi.

Akşam'da yer alan habere göre; Kent için son olarak Süper Lig'den Beşiktaş'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

İddialara göre siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile anlaşarak İngiliz futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN RYAN KENT'E KANCA

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kent'in Championship ekipleriyle temasta olmasına rağmen Beşiktaş'a sıcak bakabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ile bu sezon 18 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

Fazla forma şansı bulamadığı için memnun olmayan 27 yaşındaki kanat oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.