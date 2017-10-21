Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde üçte üçle tarih yazan Beşiktaş, üç galibiyetle toplam 10.680 puan topladı. Ve Chelsea, Real, Liverpool ve Juventus gibi ekipleri geride bıraktı. Önlerinde ise Manchester City (11.614), Manchester United(11.614), Barcelona(11. 228) ve PSG’nin(10.933) yer aldı. Bu arada UEFA, siyah-beyazlıların geçen sezon Avrupa kupalarındaki başarılarından dolayı 40 milyon avro (34 milyon ŞL, 6 milyon avro Avrupa Ligi) kazandığını açıkladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftanın oyuncusu Liverpool’dan Muhammed Salah (2 gol, 1 asist) oldu. İki gol kaydeden Beşiktaşlı Cenk Tosun ise ikinci sırada kaldı.