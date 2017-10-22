Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlarda ilk iki turu maç yapmadan geçen Yeşim Bostan, üçüncü turda Rus Alexandra Savenkova'yı 147-144 mağlup etti.Dördüncü turda Hindistan'dan Lily Chanu Paonam'ı 145-135, çeyrek finalde de Güney Koreli Bomin Choi'yi 148-145 mağlup eden milli okçu, yarı finale çıktı. Yarı finalde Alman Kristina Heigenhauser'i 145-141 yenen Yeşim Bostan, finale yükseldi.Finalde Güney Koreli Yun Soo Song ile eşleşen Türk sporcu, karşılaşmayı 145-143 kaybetti ve makaralı yayda dünya ikincisi oldu.
Okçulukta gümüş madalya
22.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda millÎ sporcu Yeşim Bostan, makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Etiketler : Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası,millÎ sporcu Yeşim Bostan,
513305 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513305.aspx
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Antalyaspor
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Trabzonspor
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Kasımpaşa
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Karabükspor
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Ümraniyespor
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14
7
7
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Giresunspor
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Ankaragücü
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