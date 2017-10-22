Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türk- Alman dostluğunun en güzel örneklerinin sergilendiği “Efsaneler Kupası” birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Turnuvada veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96 ve AYAZMA takımları mücadele etti. Mert Korkmaz, Yusuf Şimşek, Ali Eren Beşerler, Deniz Barış, Mehmet Yılmaz, Necati Ateş, Martin Groth, Fabian Ernst gibi dönemin yıldız futbolcuları, Türk- Alman dostluğu için yeşil sahada ter döktü.

Finalde derbi heyecanı

Gloria Sports Arena Stadyumu’nda oynanan grup maçlarının ardından oynanan yarı final maçlarında FC Adler’i mağlup eden Galatasaray ile Hannover 96’yı mağlup eden Beşiktaş finale yükseldi. Final mücadelesindeki derbinin sonunda Beşiktaş’ı penaltı atışlarında 5 - 4 mağlup eden Galatasaray, turnuvanın şampiyonu oldu. Sarı-kırmızlı futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Dostluk kazandı

Türk - Alman dostluğunun Antalya’da bir kez daha pekiştiği “Efsaneler Kupası”nı değerlendiren Deniz Barış, “Ben futbola Almanya’da başladım. Orada uzun yıllar yaşadığım için Türk - Alman dostluğunu çok iyi bilen biriyim. Almanya’da da çok yakın dostlarım var. Bu turnuvada bulunan Alman futbolcu arkadaşlarımız da Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutlular. Türk - Alman dostluğu ve dostluğu pekiştirmek adına çok anlamlı bir turnuva oldu. Bu özel turnuvaya üç yıldır katılıyorum, inşallah daha da büyüyerek geleneksel bir hale gelecektir” diye konuştu.

Turnuvada forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Necati Ateş, “Umarım gelecek yıllarda daha çok takımın mücadele edeceği, Avrupa’nın büyük kulüplerinin de katılacağı bir turnuvaya dönüşür. Burada olmaktan ve eski futbolcu arkadaşlarımla yeniden top oynamaktan büyük keyif aldım. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum çok güzel bir turnuva oldu. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu şekilde devam eder” dedi.

Türk - Alman dostluğunun yeşil sahaya yansıdığı ve güzel görüntülerin kaydedildiği Efsaneler Kupası’nda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dostluk kazandı.