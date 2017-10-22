Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de 17 Ekim'de saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi Dikenliyol Kavşağında emniyet müdürlüğüne ait servis aracının geçişi sırasında yol kenarındaki bir mobilete konulan bomba uzaktan kumandayla patlatılmış, olayda 17 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Olayın ardından 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugünde Mersin Fenerbahçeliler taraftar topluluğu, saldırı yerine gelerek, karanfiller bıraktı. Yaklaşık 20 taraftar saldırın gerçekleştiği yolun kenarındaki parkın kaldırımına tek tek karanfilleri koyarak, terörü lanetledi. Taraftarlar adına açıklamalarda bulunan Emre Yunkuş, "17 Ekim tarihinde maalesef polislerimize yönelik hain terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda polis ve sivil vatandaşlarımız yaralanmıştır. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Terör saldırısı nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın kınıyoruz, lanetliyoruz. O yüzden patlamaya tepki göstermek için karanfiller bırakıyoruz" dedi.