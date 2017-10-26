Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’deki Türk derbisinde son şampiyon Fenerbahçe Doğuş sahasında misafir ettiği Anadolu Efes’i yendi 81-70 yendi ve üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. 15 Ekim’de ligde karşılaştığı ve 84-80 mağlup olduğu rakibine karşı mücadeleye iyi başlayan Obradovic’in öğrencileri, Vesely ve Nunnally’nin sayılarıyla 9-4 öne geçti. Perasovic’in molasının ardından toparlanan Efes, Dunston’ın 8 sayı attığı ve Türk basketbolunun önemli yıldız adaylarından Onuralp Bitim’in de süre bulduğu ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı. İkinci çeyreğe Guduric ve Datome’nin üçlükleriyle 6-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe 21-20 ile skor üstünlüğünü yeniden eline almayı başardı. Her iki takımın da savunmasını sertleştirerek rakibine kolay sayı imkanı tanımadığı ilk yarı 34-34’lük eşitlikle sonuçlandı.

>Efes direndi ama

Üçüncü çeyrekte taraftarının desteğini de arkasına alan ve 13-4’lük seri yakalayan sarı-lacivertliler bitime 6 dakika kala Vesely’nin basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 47-38. Son bölüme 62-52’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle girilirken, Dunston ve Motum’un basketleriyle 5-0’lık seri yakalayan Anadolu Efes farkı 5 sayıya kadar indirdi: 64-57. Kalan bölümde geniş rotasyonunu iyi kullanan Fenerbahçe rakibinin daha fazla yaklaşmasına izin vermedi ve mücadeleden 81-70’lik galibiyetle ayrılarak bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üçüncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. Euroleague’de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos ile, Anadolu Efes ise evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak.

>Uğur Aktan