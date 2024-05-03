Arda Güler havalara uçacak! Ancelotti müjdeyi verdi

Arda Güler'i sollayıp geçecek! Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen rekor teklifi elinin tersiyle itti yerine yenisi geldi

Arda Güler'i sollayıp geçecek! Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen rekor teklifi elinin tersiyle itti yerine yenisi geldi

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Cadiz maçı öncesi Arda Güler'e müjdeyi verdi. Tecrübeli teknik adam Cadiz maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını söyledi. Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Arda Güler için işler yoluna giriyor. Genç futbolcu için son lig maçında attığı galibiyet golü sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Real Madrid, La Liga’nın 33.hafta karşılaşmasında deplasmanda Real Sociedad'ı milli yıldızımız Arda Güler’in 29.dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda liderliğini sağlama almıştı.

Real Madrid’e transfer olduğu günden beri ilk defa bir lig maçına ilk 11’de başlayan Güler, performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki Cadiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

ARDA GÜLER YİNE İLK 11'DE

Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi.

COURTOIS SİFTAH YAPACAK

Öte yandan Ancelotti, sezon öncesi çapraz bağları kopan ve bu sezon henüz forma giyemeyen Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

Real Madrid, LaLiga'nın 34. hafta maçında yarın TSİ 17:15'te Cadiz'i konuk edecek.

Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.