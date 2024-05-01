Arda Güler'i sollayıp geçecek! Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen rekor teklifi elinin tersiyle itti yerine yenisi geldi

Bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş'ın tek kazanımı 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy oldu. Daha şimdiden Avrupa'nın pek çok dev kulübünü peşine takan Kılıçsoy'un sezon sonunda rekor bir bedelle transfer olması hatta Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i geçmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Kılıçsoy hakkında flaş 2 transfer iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

Aston Villa, Stuttgart derken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un talipleri her geçen gün biraz daha artıyor. Geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ın, Kılıçsoy için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı sunulan ilk teklif Beşiktaş yönetimi tarafından beğenilmeyince, ikinci bir teklif daha yapıldığı iddia edilmişti. Ancak Kılıçsoy hakkında transfer iddiaları sadece bununla da sınırlı kalmadı.

RAKAM KOMİK GELDİ

Kılıçsoy için iki talip Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Bunlardan ilki Fulham oldu. Fulham Scout Şefi Brian Talbot, yıldız futbolcu için siyah-beyazlı kulübe ulaştı. Kulübün Kara Kartal'a 15 milyon euro bonservis bedeli önerisinde bulunduğu öğrenildi ancak bu teklif siyah-beyazlı kulüp tarafından yeterli bulunmadı.

İkinci teklif ise yine Premier Lig'den. Kılıçsoy'un, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin de hedefinde olduğu iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Maviler, Semih Kılıçsoy için beş yıllık bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberin detayında ise; Kılıçsoy'un 30 milyon Euro'ya transfer olacağı ve bu bedeller Arda Güler'i dahi geçeceği ifadeleri yer aldı.